Nascut din parinti maghiari, a luat titlul mondial cu Romania si a fost cel mai bun din lume. Cum si-a vazut mama dupa 24 de ani

Fostul sportiv a facut senzatie pentru Romania, desi ambii lui parinti erau maghiari.Birtalan a dezvaluit lucruri incredibile despre familia sa."Mama si tata s-au cunoscut in timpul razboiului. Au divortat cand eu aveam doi ani. Mama avea 20 de ani si a plecat inapoi in Ungaria. A stat acolo.Am ramas cu tata pentru ca ea voia sa ramana in Budapesta. Valeria o chema pe mama. Din doi unguri a iesit un roman, iar nepotul meu imi canta acum "Noi suntem romani!".Eu am fost un jucator de nationalitate maghiara, dar am jucat cu onoare pentru Romania.Este o mandrie ca am facut parte dintr-o echipa exceptionala si nu stiu daca se va mai naste o astfel de echipa", a spus fostul handbalist la emisiunea lui Ovidiu Ioanitoaia, de la gsp Crescut doar de tata si o o mama vitrega, Birtalan si-a vazut mama natuala dupa 24 de ani."In momentul in care am ajuns campion mondial, echipa Romaniei s-a dus la un turneu la Budapesta. Si in cadrul unui interviu la televiziunea ungara ziaristul stia ca mama e in Ungaria.Si le-am spus ca nu o vazusem de 24 de ani. Eu am ramas cu tata, crescand cu mama vitrega, o femeie exceptionala, care a avut grija de mine.Aveam 26 de ani. Au gasit-o pe mama, au adus-o la hotel si a fost martora la revedere toata echipa noastra. A fost un moment emotionant si pentru mine, si pentru ea.Era tanara, erau alte vremuri, alte conjuncturi. Am ramas foarte buni prieteni. Dupa a venit in fiecare an in Romania, mergeam si eu la ea. A decedat intre timp. Asa a fost viata.", a spus fostul sportiv la gsp.Stefan Birtalan a fost declarat cel mai bun handbalist din lume de trei ori: 1974, 1976, 1977.Este campion mondial: 1970 1974, si vicecampion olimpic cu Romania: 1976.