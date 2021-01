Suprize uriase la Mondialul de handbal masculin. Vicecampioana europeana a facut egal cu cea mai slaba echipa

Croatia, finalista ultimei editii a Campionatului European, a fost tinuta in sah de nationala Japoniei (29-29), acelasi rezultat fiind consemnat si in partida pe care Spania, detinatoarea titlului continental, a disputat-o in compania Braziliei.Asiaticii au fost pe ultimul loc la Mondialul din 2019.Ibericii au fost chiar la un pas de infrangere, reusind sa restabileasca egalitatea cu sapte secunde inainte de finalul jocului cu sud-americanii.In schimb, Germania nu a lasat nicio sansa selectionatei Uruguayului, in fata careia s-a impus cu un scor categoric (43-14).Echipa RD Congo, compusa in mare parte din jucatori franco-congolezi care evolueaza in ligile inferioare ale campionatului Frantei, a condus la pauza in meciul cu Argentina (14-13), dar s-a inclinat in final la o diferenta de sase goluri (22-28).Rezultate:Grupa AGermania - Uruguay 43-14Ungaria - Capul Verde 34-27Grupa BPolonia - Tunisia 30-28Spania - Brazilia 29-29Grupa CQatar - Angola 30-25Croatia - Japonia 29-29Grupa DDanemarca - Bahrain 34-20Argentina - RD Congo 28-22