Calificare mare pentru CSM Bucuresti in cupele europene

In tur, CSM s-a impus in deplasare cu scorul de 30-23 (14-10), iar cu 61-38 la general se califica in turul al treilea.Meciurile din aceasta faza sunt programate intre 12-20 decembrie.Debutul European Cup (fosta Challenge Cup) era programat luna trecuta, dar a fost amanat din motive pandemice.Noua echipe au avansat deja in turul al treilea, pentru ca nu au putut disputa partidele din cauza pandemiei din tarile adversarelor. EHF a luat decizia ca echipele Antalyaspor, HC Tallin, HC Robe Zubri, Saratov, SC Ferlach, SG Westwien, KH Pristina, Spor Toto si Polva Serviti sa se califice astfel in turul al treilea.