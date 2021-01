Danemarca s-a calificat in semifinale la Mondialul de handbal masculin dupa patru reprize de prelungiri si lovituri de la 7 metri

Danezii s-au impus cu scorul de 39-38, dupa ce au condus si la pauza, cu 16-13, insa la finalul timpului regulamentar de joc, tabela arata egalitatea, 28-28, astfel ca au urmat doua reprize de prelungiri. Egiptenii au egalat din 7 metri la finalul acestora, 34-34, si au urmat inca doua reprize de prelungiri, incheiate tot cu egal, 35-35. In total, 80 de minute efective de joc si au urmat aruncari de la 7 metri, care le-au suras nordicilor.Portarul danez Niklas Landin a fost cel mai bun jucator al partidei.Miercuri seara se vor juca si celelalte trei partide din sferturile de finala, Spania - Norvegia, Franta - Ungaria si Suedia - Qatar.Castigatoarele din sferturi se vor califica in semifinale, partide programate vineri, pentru ca duminica, in ultima zi a competitiei, sa aiba loc finalele pentru medalii.Semifinalele si finalele se vor disputa doar la Cairo.La ultima editie a CM, titlul mondial a fost castigat de Danemarca.CM din Egipt este primul care se desfasoara cu 32 de echipe la start, insa fara spectatori, din motive pandemice.Romania nu se afla printre participante, dupa ce calificarile europene au fost anulate din motive pandemice, astfel ca la CM din Egipt au ajuns primele 13 clasate la Campionatul European din 2020, alaturi de Danemarca, detinatoarea titlului mondial, precum si de Polonia si echipa Federatiei Nationale de Handbal a Rusiei, care au primit wild-card. La CE din 2020, Romania nu a participat.Ultima data, tricolorii au participat la editiile CM din 2009 si 2011, cand s-au clasat pe locul 15, respectiv 19. Palmaresul Romaniei include patru titluri mondiale (1961, 1964, 1970, 1974) si doua medalii de bronz (1967, 1990)CITESTE SI: