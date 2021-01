Danemarca a luat titlul mondial la handbal masculin. Romania este in fata nordicilor, cu 4 Mondiale castigate

In finala mica s-a impus Spania, scor 35-29 (16-13), cucerind astfel medalia de bronz in fata Frantei.In semifinale , Suedia a eliminat Franta, cu 32-26, iar Danemarca a trecut de Spania, cu 35-33.La ultima editie a CM, titlul mondial a fost castigat tot de Danemarca, echipa care isi trece in palmares al doilea trofeu.CM din Egipt este primul care a avut 32 de echipe la start, insa fara spectatori, din motive pandemice.Romania nu s-a aflat printre participante, dupa ce calificarile europene au fost anulate din motive pandemice, astfel ca la CM din Egipt au ajuns primele 13 clasate la Campionatul European din 2020, alaturi de Danemarca, detinatoarea titlului mondial, precum si de Polonia si echipa Federatiei Nationale de Handbal a Rusiei, care au primit wild-card. La CE din 2020, Romania nu a participat.Ultima data, tricolorii au participat la editiile CM din 2009 si 2011, cand s-au clasat pe locul 15, respectiv 19. Palmaresul Romaniei include patru titluri mondiale (1961, 1964, 1970, 1974) si doua medalii de bronz (1967, 1990).CITESTE SI: