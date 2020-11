Dinamo, victorie uriasa la handbal in cupele europene

Principalul marcator pentru Dinamo au fost Nicusor Negru, 7 goluri.In primele doua meciuri disputate, Dinamo a pierdut cu Sporting CP, 25-27, si cu IFK Kristianstad, 22-31. Dinamovistii mai au si un meci amanat din motive pandemice, cu Tatran Presov.In continuare, Dinamo Bucuresti va avea urmatorul program: cu Fuchse Berlin (deplasare, 1 decembrie si acasa in 8 decembrie), cu Sporting CP (deplasare, 9 februarie 2021), cu IFK (acasa, 16 februarie), cu USAM (deplasare, 23 februarie), cu Tatran Presov (acasa, 2 martie).Primele patru clasate in fiecare din cele patru grupe se vor califica in optimile de finala, cu meciuri programate intre 23-30 martie, sferturi de finala intre 13-20 aprilie si Turneul Final Four, in 22-23 mai.Dinamo Bucuresti a ramas singura reprezentanta a Romaniei in EHF European League, a doua competitie valorica a continentului, dupa eliminarea formatiilor Potaissa Turda si HCDS Constanta in turul secund.EHF nu a acceptat participarea echipei Dinamo in Liga Campionilor, unde aceasta spera sa primeasca wild-card.CITESTE SI: