Dinamo Bucuresti, prima finalista a Cupei Romaniei la handbal masculin

In cea de-a doua semifinala a zilei se vor duela Poli Timisoara si HCDS Constanta.Duminica sunt programate finalele pentru medalii, intre invinsele din semifinale, pentru bronz, respectiv invingatoarele, pentru trofeu. Castigatoarea Cupei Romaniei va fi, in acelasi timp, si detinatoarea Supercupei Romaniei, in urma unei decizii a FR Handbal in actuala situatie pandemica.Meciurile de la Turneul Final Four se joaca fara spectatori, conform reglementarilor in vigoare. Sunt primele partide in handbalul masculin intern din ultimele sase luni.In 2019, Cupa Romaniei a revenit echipei Poli Timisoara, iar medalia de bronz formatiei Dinamo Bucuresti.La feminin, Cupa Romaniei si, de asemenea, Supercupa, au revenit in acest an echipei SCM Ramnicu Valcea, dupa Turneul Final Four disputat la Bucuresti in urma cu o saptamana.