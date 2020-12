Egal dramatic pentru Dinamo la handbal masculin in cupele europene

Principalii marcatori pentru Dinamo au fost Gavriloaia 7 goluri si Humet 6. De la Fuchse s-a remarcat Lindberg, cu 5 reusite.In primele meciuri disputate, Dinamo a pierdut cu Sporting CP, 25-27, cu IFK Kristianstad, 22-31, cu Fuchse, 29-33, si a invins USAM Nimes Gard, cu 29-27. Dinamovistii mai au si un meci amanat din motive pandemice, cu Tatran Presov.Dupa cinci etape au 3 puncte in clasament, pe locul 5, penultimul in grupa B. Fucshe este lider, cu 7 puncte.Competitia se intrerupe pana in februarie 2021, facand loc Campionatului Mondial din Egipt.In continuare, Dinamo Bucuresti va avea urmatorul program: cu Sporting CP (deplasare, 9 februarie 2021), cu IFK (acasa, 16 februarie), cu USAM (deplasare, 23 februarie), cu Tatran Presov (acasa, 2 martie).Primele patru clasate in fiecare din cele patru grupe se vor califica in optimile de finala, cu meciuri programate intre 23 si 30 martie, sferturi de finala intre 13 si 20 aprilie si Turneul Final Four, in 22-23 mai.Dinamo Bucuresti a ramas singura reprezentanta a Romaniei in EHF European League, a doua competitie valorica a continentului, dupa eliminarea formatiilor Potaissa Turda si HCDS Constanta in turul secund.EHF nu a acceptat participarea echipei Dinamo in Liga Campionilor, unde aceasta spera sa primeasca wild-card.CITESTE SI: