Handbalistul de 115 kilograme, cel mai bun jucator al unui meci de la Mondial. "Nu inteleg ce se intampla. Am jucat un meci si apoi boom"

In plus, Mvumbi a fost declarat cel mai bun jucator al meciului Congo - Bahrain. Statura sa nu a jucat cu nimic nationala africana de handbal, care a pierdut toate cele trei meciuri din grupa."Sincer, nu inteleg ce se intampla. Am jucat un meci si apoi boom. Toata lumea vorbea despre mine. Dar e bine, daca se pomeneste numele meu, se vorbeste si despre tara mea, Congo", a spus declaratia lui Gauthier Mvumbi.Handbalistul congolez joaca in liga a treia franceza, insa spera sa prinda un contract mai bun dupa acest Campionat mondial.