HCDS Constanta - HC Victor, scor 26-18, in EHF European League la handbal masculin

Principalii marcatori ai meciului au fost Nistor 11 goluri si Komogorov 4, pentru HCDS Constanta, respectiv Volkov 5, pentru echipa rusa.Partida retur va avea loc in Rusia, in 6 septembrie, pentru calificarea in turul secund al competitiei.Tot sambata a jucat si Potaissa Turda cu croatii de la HRK Gorica, scor 24-26 (12-11), in aceeasi faza a competitiei si cu mansa retur programata in 5 septembrie.Ambele partide s-au disputat fara spectatori, conform reglementarilor in vigoare. Toti jucatorii au fost testati Covid-19, iar rezultatele au fost negative. De asemenea, jucatorii de rezerva si membrii stafurilor tehnice au purtat masti de protectie.Trei dispute din turul I au fost decise deja la "masa verde" din motive pandemice, astfel ca in turul secund sunt deja calificate echipele IFK Kristianstad (Suedia), KS Azoty-Pulawy SA (Polonia) si TTH Holstebro (Danemarca).In EHF EL, Romania mai este reprezentata de Dinamo Bucuresti, respartizata direct in faza grupelor.Handbalul feminin va intra "in scena" oficial saptamana viitoare, cand intre 3-6 septembrie vor avea loc restantele din sferturile Cupei Romaniei, plus semifinalele si finalele pentru medalii.