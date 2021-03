Gheorghe Tadici nu poate sa doarma linistit dupa umilinta Romaniei la handbal: "Ne-a batut comuna Kosovo"

"Nu stiu care e cuvantul mai grav, umilinta sau rusine. Ne-a batut comuna Kosovo... E ca si cum ar juca o comuna de la noi cu o echipa din Bucuresti", a spus antrenorul formatiei feminine HC Zalau.Tadici a explicat ca infrangerea umilitoare cu Kosovo a fost cauzata de modul in care a fost gestionat handbalul romanesc masculin in ultimii zece ani."Problema este modul in care a fost gestionat handbalul masculin in ultimii 10 ani... Ma refer la faptul ca s-a jucat fara numar de straini, de abia de anul acesta s-a introdus obligatia de a avea doi romani in teren. Sa ne uitam care e viitorul handbalului masculin...Stiti unde suntem cu juniorii si cu tineretul, adica anticamera echipei nationale? Va spun eu, in grupa a doua valorica, acolo suntem. Pentru prima data de 30 de ani incoace sau mai mult. Deci viitorul handbalului masculin nu suna bine atata timp cat realitatea este asta, ca suntem in grupa a doua valorica si cu juniorii, si cu tineretul", a precizat Gheorghe Tadici.Echipa nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa de selectionata Kosovo, cu 30-25 (16-12), duminica seara, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, in Grupa a 8-a din faza a doua a preliminariilor Campionatului European - EHF EURO 2022.In clasament, Suedia ocupa primul loc, cu 6 puncte (3 jocuri), urmata de Romania, 3 puncte (4 j), Kosovo, 3 p (4 j), Muntenegru, 2 p (3 j).Ultimele meciuri ale Romaniei vor avea loc pe 28 aprilie, cu Suedia, la Sibiu, si pe 2 mai, cu Muntenegru, la Podgorica.Campionatul European din 2022 va fi cel de-al doilea cu 24 de participante. Campioana en titre, Spania, si vicecampioana Croatia sunt deja calificate, la fel si gazdele Ungaria si Slovacia. Primele doua echipe din fiecare grupa, precum si cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea se vor califica la turneul final.Ultima participare a nationalei Romaniei la un Campionat European a fost in 1996, la editia organizata de Spania, la care prima reprezentativa a incheiat pe pozitia a noua.CITESTE SI: