Ce rau am ajuns la handbal masculin. Din campioana mondiala, Romania a ajuns ciuca batailor in preliminarii

Principalii marcatori au fost Humet 6 goluri, Asoltanei 6, pentru Romania, respectiv Ekberg 7, pentru Suedia.In urma rezultatului, Romania ramane pe locul 2 in grupa 8, cu 3 puncte, dupa liderul Suedia, cu 8, care a obtinut astfel calificarea la turneul final.Tot miercuri se va juca in grupa 8 si partida dintre Kosovo (3 puncte) si Muntenegru (2).In primele meciuri, tricolorii au obtinut rezultatele: 30-33 cu Suedia, 36-27 cu Muntenegru, 23-23 si 25-30 cu Kosovo.In ultima etapa a grupei 8 sunt programate, chiar in ziua de Paste, disputele dintre Muntenegru - Romania si Suedia - Kosovo.Cele opt grupe de calificare sunt formate din cate patru echipe, in total 32 de reprezentative, care lupta pentru 20 de locuri calificante.Natiunile gazda, Ungaria si Slovacia, alaturi de campioana europeana Spania si finalista ultimei editii, Croatia, sunt direct calificate la turneul final.Celelalte 20 de echipe se vor califica astfel: primele doua clasate din fiecare grupa, plus inca patru reprezentative de pe locul 3 cu cea mai buna linie de clasament. Acestea vor fi determinate intr-un clasament separat, format doar din echipele de pe locul 3 (opt in total), in care se vor lua in calcul doar rezultatele obtinute cu formatiile de pe primele doua locuri din fiecare grupa.Turneul final va avea loc in Ungaria si Slovacia, intre 13-30 ianuarie 2022. Romania a evoluat ultima data la un turneul final continental la editia din 1996, cand a ocupat locul 9. Nationala Romaniei a fost de patru ori campioana mondiala la handbal masculin, in 1961, 1964, 1970 si 1974.