Spania, scor incredibil la Mondialul de handbal. Rezultatele si clasamentul la zi

Campionatul Mondial de handbal a programat ieri o zi plina de meciuri.

Tara gazda, Spania a reusit o performanta deosebita in fata nationalei Australiei, in meciul disputat la Madrid in fata a 5000 de spectatori. Jucatorii iberici s-au impus la o diferenta de 40 de goluri, realizand scorul actualei editii, 51-11. In aceeasi grupa meciul Croatia-Ungaria a fost "capul de afis" al etapei. Ex iugoslavii si-au turat motoarele la maxim si au trecut cu capul sus primul examen greu de la aceasta competitie.

Un alt derbi s-a disputat in Grupa C, unde Slovenia si Polonia s-au infruntat de la egal la egal. Cu o evolutie fantastica pe final de partida, portarul sloven a fost cel care a decis invingatoarea din aceasta partida.

In Grupa A , Tunisia a facut o noua victima, Muntenegru, si a luat o optinune serioasa pentru calificarea in faza urmatoare. In grupa B, campioana Europei, Danemarca s-a distrat in meciul cu Chile, oferind fanilor un festival de goluri.

Iata rezultatele si clasamentul in fiecare grupa:

Grupa A: Germania - Argentina 31-27 , Tunisia - Muntenegru 27 - 25, Brazilia - Franta 22 - 27

Clasament: 1. Franta 6p. 2. Tunisia (79-78) 4 p 3. Germania (87-75) 4p 4. Brazilia (69 - 80) 2p 5. Argentina (75 - 81) 2p. 6. Muntenegru 0 pct

Grupa B: Macedonia - Islanda 19- 23 , Qatar - Rusia 22-29, Danemarca -Chile 43 - 24

Clasament: 1. Danemarca 6p. 2. Islanda (86-71) 4p. 3 Rusia (86-78) 4p. 4. Macedonia (83-81) 4p. 5. Qatar (79-104) 0p. 6. Chile (74-111) 0p

Grupa C: Coreea de Sud - Belarus 20 - 26, Serbia -Arabia Saudita 30-20, Slovenia -Polonia 25-24

Clasament : 1. Serbia (95-70) 6p. 2. Slovenia (92-73) 6p. 3. Polonia 4p. 4. Belarus 2 p. 5. Coreea de Sud (69-91) 0p. 6. Arabia Saudita (56-90) 0p.

Grupa D: Algeria - Egipt 24-24, Spania - Australia 51-11, Croatia - Ungaria 30-21

Clasament : 1. Spania (107-49) 6p. 2. Croatia (97-54) 6p. 3. Ungaria 4 p. 4. Egipt (71-85) 1 p. 5. Algeria ( 58-82) 1p. 6. Australia 0 p.

Ads