Campionatul European de handbal feminin: Ungaria castiga dramatic in grupa Romaniei si ramane in calculele calificarii

Duminica, 09 Decembrie 2018
Duminica a avut loc un nou meci in cadrul grupei Romaniei de la Campionatul European de handbal feminin din Franta, e vorba de grupa principala II de la Nancy, acolo unde fetele noastre vor debuta in aceeasi zi, de la ora 19, in fata Olandei, meci LIVE pe Ziare.com.

De la ora 16, Ungaria a depasit trupa Germaniei cu scorul de 26-25, aceasta fiind prima victorie in grupa principala pentru sportivele maghiare, dupa un prim meci in care au fost umilite de campioana europeana en-titre, Norvegia, scor 25-38.

A fost un meci cu un final dramatic, golul decisiv al maghiarelor venind cu doar cateva secunde inainte de final, dupa ce germancele au avut atacul in ultimul minut, la 25-25, dar sutul de la 9 metri al lui Bolk s-a dus in bara..

Cu aceasta victorie, Ungaria face si ea 4 puncte, exact ca si primele 3 natiuni din aceasta grupa, Romania, Olanda si Germania, dar trebuie spus ca Romania si Olanda au doar 2 jocuri disputate, in timp ce Germania si Ungaria au deja 4 meciuri bifate.

Trei jocuri disputate are Norvegia, care are doar 2 puncte in clasament.

Codasa grupei noastre este Spania, deja eliminata matematic, cu 0 puncte, grupare in fata careia Romania va evolua marti, pe 11 decembrie, de la aceeasi ora 19, LIVE pe Ziare.com.

Iata mai jos clasamentul detaliat si actualizat:

1. Romania 2 jocuri, 4 puncte, 60-47 golaveraj

2. Olanda 2 jocuri, 4 puncte, 56-52

3. Germania 4 jocuri, 4 puncte, 111-110

4. Ungaria 4 jocuri, 4 puncte, 108-117

5. Norvegia 3 jocuri, 2 puncte, 93-89

6. Spania 3 jocuri, 0 puncte, 76-89

Romania va evolua in fata Olandei duminica de la ora 19, meci LIVE pe Ziare.com, urmand a fi televizat pe TVR 1 si TVR HD.

Echipa noastra va juca in fata Ungariei in ultimul meci din grupa, pe 12 decembrie, de la aceeasi ora 19.

