Cristina Neagu, declaratie superba dupa performanta Romaniei de la Campionatul Mondial de handbal

Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a Romaniei, a oferit o declaratie superba dupa performanta nationalei Romaniei la Campionatul Mondial.

Intrebata de jurnalisti cu ce ramane Romania dupa participarea la turneul final, Cristina a avut un raspuns de nota zece.

"In primul rand, ramanem cu echipa. Asta e lucrul cel mai important, ca dupa multi ani la echipa nationala s-a format o echipa in adevaratul sens al cuvantului, si eu simt lucrul asta din tot sufletul", a spus Neagu, potrivit lead.ro.

Cea mai buna jucatoare de la Mondial are si o explicatie pentru momentul formarii acestei noi echipe a Romaniei.

"De obicei, echipele se formeaza in momentul in care vin victoriile. Cand atmosfera e buna si toata lumea isi doreste sa ajunga cat mai sus. Cel mai important lucru care s-a intamplat la echipa nationala in ultimii multi, multi ani, cred eu, e ca s-a format o echipa din infrangeri. Si asta nu prea se intampla."

Romania a castigat medalia de bronz la CM de handbal feminin din Danemarca, dupa o finala mica in care a invins intr-un mod senzational Polonia, scor 31-22.

Pentru "tricolore", este primul bronz din istorie la Mondialele de handbal si a patra medalie din palmares, dupa aurul din 1962 si argintul de la editiile 1973 si 2005.

In urma acestui rezultat, Romania a primit dreptul de a organiza unul dintre turneele preolimpice din prima parte a anului viitor, in care se vor decide ultimele formatii calificate la Jocurile Olimpice de la Rio.

