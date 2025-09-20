Handbalistele vor renta viagera dupa performanta extraordinara a Romaniei de la Campionatul Mondial

Componentele nationalei feminine de handbal a Romaniei spera ca autoritatile le vor acorda dreptul la o renta viagera dupa performanta extraordinara de la Campionatul Mondial din Danemarca.

Potrivit legislatiei aflata in vigoare, primesc renta viagera numai sportivii romani care reusesc sa castige titluri mondiale si europene sau medalii la Jocurile Olimpice.

Prin urmare, bronzul obtinut de "tricolore" la Mondialul din Danemarca nu le-ar aduce sportivelor renta viagera, insa acestea spera ca Executivul condus de Dacian Ciolos sa modifice legislatia.

"Rugamintea noastra, a celor care am facut ceva pentru handbalul romanesc, a fost sa primim si noi o renta viagera pentru ca acum primesc rente doar cei care castiga medalii de aur la campionatele mondiale si europene sau cele trei medalii la Jocurile Olimpice", a declarat fosta handbalista Narcisa Lecusanu dupa intalnirea cu Dacian Ciolos.

La randul ei, pivotul Oana Manea a explicat ca aceasta renta le-ar aduce un plus de siguranta jucatoarelor care vor renunta la cariera sportiva.

"Speram sa ni se aprobe si noua cererea de a primi renta viagera, pentru ca sportul poti sa il practici numai atat cat te lasa corpul", a spus Oana Manea la postul Dolce Sport.

Nationala feminina de handbal a Romaniei a realizat o performanta extraordinara la Campionatul Mondial din Danemarca, acolo unde a incheiat competitia pe locul al treilea.

Daca Guvernul Romaniei va amenda legislatia in privinta rentelor viagere, vor incasa sume lunare si handbalistele care reuseau sa castige medalia de argint la Campionatul Mondial din 2005.

M.D.

Ads