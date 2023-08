Romania dezamageste la Mondialul de handbal. Selectionerul si-a iesit din minti

Nationala feminina de handbal a Romaniei are evolutii dezamagitoare la Campionatul Mondial gazduit de Brazilia, "tricolorele" castigand neasteptat de greu doua meciuri cu adversare mult mai slab cotate - Tunisia si Cuba.

Romania s-a impus, luni seara, in fata Cubei, in al doilea meci din cadrul Grupei C, insa jucatoarele nu au reusit decat sa-l enerveze teribil pe selectionerul Radu Voina.

In repriza secunda a disputei de luni, antrenorul si-a pierdut cumpatul si le-a demolat pe fete.

"Sunteti penibile in atac! Va dati cap in cap! Se uita tara la voi, va vede cat sunteti de frumoase!", a tunat Voina in timpul unui time-out.

La final, chiar daca Romania s-a impus, selectionerul si-a pastrat tonul ingrijorat, el declarand ca nu intelege ce se intampla cu echipa.

"Totul a plecat de la aparare. Lipsa crasa de combativitate. Fiecare vrea sa joace pentru ea. Ne-am chinuit cu Cuba, o echipa, cu tot respectul, de un alt nivel. Nu stiu ce sa mai zic, poate ca atat pot jucatoarele astea si noi cerem prea mult de la ele. Normal, ar fi trebuit sa fie un meci in care sa evolueze toata lumea, sa menajam cateva dintre fetele care au jucat mai mult, dar se vede treaba ca nu toate sunt conectate la turneu.

Ads

Zicem ca primul meci a fost primul meci, au fost emotii, trac. Acum ce scuze sa mai gasim? A inceput turneul de cateva zile bune si noi tot avem trac! Sper sa se trezeasca odata si sa joace cel putin la nivelul declarativ, asa cum ele au afirmat!", a declarat Voina conform editiei tiparite a Gazetei Sporturilor.

Sursa citata mentioneaza ca antrenorul a facut o alta criza de nervi in vestiar, dupa meci, cand si-ar fi intrebat jucatoarele de ce au mai venit in Brazilia daca nu vor sa joace la adevarata lor valoare!

Romania a batut Cuba, la Campionatul Mondial de handbal feminin

Nationala de handbal feminin a Romaniei a castigat, scor 33-27, intalnirea disputata luni seara impotriva Cubei, in Grupa C a Campionatului Mondial din Brazilia.

M.D.

Ads