Noul selecționer al României a anunțat prima convocare. 20 de sportive, pe lista lui

FR Handbal a anunțat, vineri, lotul României pentru meciurile cu Norvegia și Polonia, primele din EHF EuroCup. Va fi și debutul noului antrenor, Ovidiu Mihăilă, numit în această săptămână în funcție.
Noul selecționer, care a fost numit după demisia lui Florentin Pera, a selecționat 20 de jucătoare, pentru primele partide din EHF EuroCup, cu Norvegia (Larvik, 15 octombrie) și cu Polonia (Craiova, 19 octombrie).
Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de națiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia, și nu vor juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.
Naționala se pregătește pentru participarea la Campionatul Mondial, programat între 28 noiembrie – 14 decembrie, în Germania și Olanda. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croația (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) și Danemarca (1 Decembrie).
Până la turneul final al Campionatului Mondial, România va mai găzdui ”Trofeul Carpați”, la Bistrița, între 17-24 noiembrie, și va juca cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) și Austria (23 noiembrie).
1. BAZALIU Bianca-Maria – CS Gloria Bistrița
2. BOICIUC Alisia-Lorena – CSM Corona Brașov
3. CURMENȚ Bianca-Tomina – CSM Corona Brașov
4. DUMANSKA Yuliya – CS Minaur Baia Mare
5. DUMITRAȘCU Alexandra-Gabriela – CSM Corona Brașov
6. ELGHAOUI Asma – SCM Râmnicu Vâlcea
7. GOGÎRLĂ Alicia-Maria – SCM Craiova
8. GROZAV Sorina-Maria – CSM Corona Brașov
9. LASLO Cristina – CS Gloria Bistrița
10. MIHAI Mihaela-Andreea – CSM București
11. MOHAMED Mariam-Nadia – HC Dunărea Brăila
12. NECULA Ioana-Rebeca – SCM Râmnicu Vâlcea
13. OSTASE Lorena-Gabriela – CS Gloria Bistrița
14. POPA Andreea-Cristina – HC Dunărea Brăila
15. ROȘU Elena – HC Dunărea Brăila
16. SERAFICEANU Sonia-Mariana – CS Gloria Bistrița
17. SKROBIC Maryia – CS Rapid București
18. STOICA Angela-Ștefania – CS Gloria Bistrița
19. VASILIU Sonia – CSM Slatina
20. ȘERBAN Elena – HC Dunărea Brăila