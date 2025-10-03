Noul selecționer al României a anunțat prima convocare. 20 de sportive, pe lista lui

Ovidiu Mihăilă este noul selecționer al naționalei de handbal. Foto: FRH

FR Handbal a anunțat, vineri, lotul României pentru meciurile cu Norvegia și Polonia, primele din EHF EuroCup. Va fi și debutul noului antrenor, Ovidiu Mihăilă, numit în această săptămână în funcție.

Noul selecționer, care a fost numit după demisia lui Florentin Pera, a selecționat 20 de jucătoare, pentru primele partide din EHF EuroCup, cu Norvegia (Larvik, 15 octombrie) și cu Polonia (Craiova, 19 octombrie).

Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de națiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia, și nu vor juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

Naționala se pregătește pentru participarea la Campionatul Mondial, programat între 28 noiembrie – 14 decembrie, în Germania și Olanda. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croația (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) și Danemarca (1 Decembrie).

Până la turneul final al Campionatului Mondial, România va mai găzdui ”Trofeul Carpați”, la Bistrița, între 17-24 noiembrie, și va juca cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) și Austria (23 noiembrie).

Lotul convocat:

1. BAZALIU Bianca-Maria – CS Gloria Bistrița

2. BOICIUC Alisia-Lorena – CSM Corona Brașov

3. CURMENȚ Bianca-Tomina – CSM Corona Brașov

4. DUMANSKA Yuliya – CS Minaur Baia Mare

5. DUMITRAȘCU Alexandra-Gabriela – CSM Corona Brașov

6. ELGHAOUI Asma – SCM Râmnicu Vâlcea

7. GOGÎRLĂ Alicia-Maria – SCM Craiova

8. GROZAV Sorina-Maria – CSM Corona Brașov

9. LASLO Cristina – CS Gloria Bistrița

10. MIHAI Mihaela-Andreea – CSM București

11. MOHAMED Mariam-Nadia – HC Dunărea Brăila

12. NECULA Ioana-Rebeca – SCM Râmnicu Vâlcea

13. OSTASE Lorena-Gabriela – CS Gloria Bistrița

14. POPA Andreea-Cristina – HC Dunărea Brăila

15. ROȘU Elena – HC Dunărea Brăila

16. SERAFICEANU Sonia-Mariana – CS Gloria Bistrița

17. SKROBIC Maryia – CS Rapid București

18. STOICA Angela-Ștefania – CS Gloria Bistrița

19. VASILIU Sonia – CSM Slatina

20. ȘERBAN Elena – HC Dunărea Brăila

