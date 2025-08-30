Decizia celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, la un an de la decesul jucătoarei Iryna Glibko

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 28 August 2025, ora 18:56
1398 citiri
Decizia celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, la un an de la decesul jucătoarei Iryna Glibko
Iryna Glibko a murit acum un an. FOTO: X / @the_memorypage

Echipa SCM Râmnicu Vâlcea va fi prezentă, joi seară, la Sala Sporturilor Traian, unde jucătoarele vor aprinde o lumânare în memoria Irynei Glibko, fostul căpitan, decedată în urmă cu un an, la doar 34 de ani.

”Astăzi se împlinește un an de când căpitanul nostru, Iryna Glibko, a plecat dintre noi spre o lume mai bună. A fost o mare campioană, un lider adevărat atât pe teren cât și în vestiar, dar și o persoană veselă care a rămas în inimile tuturor celor care au iubit handbalul”, anunță clubul.

Pentru a-i cinsti memoria, jucătoarele din lot vor fi prezente la Sala Sporturilor Traian, de la ora 20.00, unde împreună cu suporterii vor aprinde o lumânare în amintirea sa.

”Invităm toți suporterii să ni se alăture în acest moment de reculegere și de respect față de căpitanul care a însemnat atât de mult pentru club și pentru comunitate. Dumnezeu să o odihnească în pace”, se încheie mesajul formației vâlcene.

Handbalista Iryna Glibko a decedat la doar 34 de ani, în urma unei afecțiuni incurabile. Ea a jucat în Liga Națională din 2012. Cu CSM București și SCM Râmnicu Vâlcea a devenit campioană națională, iar celelalte echipe la care a jucat au fost Danubius Galați și HCM Roman. La SCM Râmnicu Vâlcea a jucat din 2017. Iryna Glibko a fost și componentă a naționalei Ucrainei.

