Decizia celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, la un an de la decesul jucătoarei Iryna Glibko

Echipa SCM Râmnicu Vâlcea va fi prezentă, joi seară, la Sala Sporturilor Traian, unde jucătoarele vor aprinde o lumânare în memoria Irynei Glibko, fostul căpitan, decedată în urmă cu un an, la doar 34 de ani.

”Astăzi se împlinește un an de când căpitanul nostru, Iryna Glibko, a plecat dintre noi spre o lume mai bună. A fost o mare campioană, un lider adevărat atât pe teren cât și în vestiar, dar și o persoană veselă care a rămas în inimile tuturor celor care au iubit handbalul”, anunță clubul.

Pentru a-i cinsti memoria, jucătoarele din lot vor fi prezente la Sala Sporturilor Traian, de la ora 20.00, unde împreună cu suporterii vor aprinde o lumânare în amintirea sa.

”Invităm toți suporterii să ni se alăture în acest moment de reculegere și de respect față de căpitanul care a însemnat atât de mult pentru club și pentru comunitate. Dumnezeu să o odihnească în pace”, se încheie mesajul formației vâlcene.

Handbalista Iryna Glibko a decedat la doar 34 de ani, în urma unei afecțiuni incurabile. Ea a jucat în Liga Națională din 2012. Cu CSM București și SCM Râmnicu Vâlcea a devenit campioană națională, iar celelalte echipe la care a jucat au fost Danubius Galați și HCM Roman. La SCM Râmnicu Vâlcea a jucat din 2017. Iryna Glibko a fost și componentă a naționalei Ucrainei.

