"Sa le fie rusine". Presedintele federatiei de handbal, reactie vehementa dupa turneul preolimpic ratat de Romania

"Este greu, este trist sa castigi si sa nu te califici. Este o competitie normala, avem jucatoare cu mare experienta, care au mai trecut prin astfel de momente. In primul meci s-a pierdut calificarea, cand noi nu am facut un meci reusit. Nu vreau sa ma antepronunt, dar o sa facem o analiza a arbitrajului de la meciul cu Norvegia, pentru ca mie mi s-a parut ca ceva nu a fost OK. In cazul in care se adevereste ceea ce am vazut, o sa analizam asta intr-un colectiv de profesionisti, vom face o adresa catre IHF vizavi de acest lucru", a declarat Dedu la sosirea delegatiei Romaniei in tara.El a criticat in termeni duri declaratiile jucatoarelor din Norvegia, conform carora ar fi existat o intelegere intre Romania si Muntenegru, pentru calificarea ambelor echipe: "Sa le fie rusine norvegienilor, din partea lor ne asteptam sa aiba un anumit tip de comportament. Dupa arbitrajul pe care l-au avut, au mai avut curajul sa vorbeasca in felul acesta? Sa le fie rusine. Nu cred ca au fost afectate jucatoarele noastre, dar au fost surprinse. Eu unul nu ma asteptam la Norvegia sa aiba un astfel de comportament".Presedintele FRH spera ca jucatoarea Cristina Neagu sa participe si la urmatoarea campanie de calificare la Jocurile Olimpice."Cristina Neagu este un exponent al handbalului mondial, dar se pare ca nu este suficient. Sunt convins ca va participa si la calificarea pentru urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice. Cristina are un vis si sa dea Dumnezeu sa si-l indeplineasca", a mai spus presedintele FRH.Dedu le-a raspuns si criticilor sai, care i-au cerut in mai multe randuri demisia: "Din gura este foarte usor. Cred ca raspunsul la toate astea il gasiti chiar la jucatori si jucatoare". Nationala feminina de handbal a Romaniei a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo , desi a invins echipa Muntenegrului cu scorul de 28-25 (15-15), duminica, in turneul preolimpic de la Podgorica. Pentru a se califica, Romania ar fi avut nevoie de o victorie la cel putin 5 goluri diferenta.In primul meci al turneului, Muntenegru a invins Norvegia cu 28-23, apoi Norvegia a intrecut Romania cu 29-24, iar in ultimul meci, Romania a dispus de Muntenegru cu 28-25.In clasamentul final, Muntenegru a ocupat primul loc, cu 2 puncte (+2), urmata de Norvegia, 2 puncte (0), si Romania, 2 puncte (-2). Primele doua clasate s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Citeste si: