Dubla lovitura pentru clubul Rapid. Se naste o noua forta in handbalul feminin romanesc

Alicia Fernandez Fraga este unul dintre cei mai buni coordonatori de joc din campionatul intern. Din 2017 evolueaza pentru SCM Ramnicu Valcea cu care a reusit sa obtina Campionatul (2018), Cupa (2020) si Super Cupa Romaniei (2018, 2020). In 2019 a fost aleasa cea mai buna handbalista straina din Liga Nationala. Jucatoarea in varsta de 28 de ani este si componenta a echipei nationale a Spaniei pentru care a inscris peste 100 de goluri in cele 45 de selectii. In 2019 a obtinut medalia de argint la Campionatul Mondial din Japonia iar in 2018 medalia de aur la Jocurile Mediteranene de la Terragona.Marta Lopez Herrero joaca pe postul de extrema dreapta iar din 2017 evolueaza pentru SCM Ramnicu Valcea cu care a reusit sa obtina Campionatul (2018), Cupa (2020) si Super Cupa Romaniei (2018, 2020). In 2020 a fost aleasa MVP in Final-4-ul Cupei Romaniei.Jucatoarea in varsta de 31 de ani are 119 selectii la echipa nationala a Spaniei si peste 250 de goluri inscrise. A obtinut medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Londra 2012, medalia de argint la Campionatul Mondial din Japonia 2019, medalie de argint la Campionatul European din Ungaria /Croatia 2014 si medalia de argint la Campionatul European pentru Tineret din Turcia 2007.