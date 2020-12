Antrenorul echipei feminine de handbal a Rusiei, Ambros Martin, risca sa fie exclus de la Europeanul de handbal dupa ce a incalcat protocolul sanitar

Dupa victoria Rusiei de sambata (scor 24-22 cu Cehia), antrenorul Ambros Martin a urcat in tribuna pentru a discuta cateva minute cu un oficial rus - se pare secretarul general al federatiei - si a batut palma cu acesta cand a plecat.Antrenorul spaniol a incalcat protocolul pus in aplicare de federatia europeana prin parasirea "zonei rosii" in care se afla echipele si oficialii.In sala din Herning, o banda marcheaza sfarsitul "bulei" sanitare in care se afla jucatoarele si staff-urile, separata cu o distanta de un metru de o a doua bariera, care tine publicul la distanta. Cu toate acestea, Martin a parasit aceasta "bula" si, dupa cateva minute, un oficial EHF a venit sa puna capat acestei iesiri.Scena a fost filmata de camerele TV2, post care a difuzat imaginile duminica. In cazul incalcarii protocolului, sanctiunea prevede excluderea persoanei vinovate. EHF va comunica luni, la pranz, pe aceasta tema, in timp ce Rusia va juca, in cursul serii, meciul din grupa impotriva Suediei.CITESTE SI: