Doliu in handbalul romanesc. Un fost selectioner a decedat la 67 de ani. "L-am venerat si l-am iubit ca antrenor si om"

"L-am venerat si l-am iubit ca antrenor si om. Sunt socata, este un om care va fi pentru totdeauna in mintea si sufletul meu. Nu am mai apucat sa bem o cafea, asa cum ne planuisem, sa mai stam sa depanam amintiri sau sa primesc sfaturi. Nu am stiut niciodata ca ar fi bolnav, el nu se plangea niciodata si nu a spus ca ar avea probleme grave", a declarat Carmen Amariei, pentru News.ro."Azi dimineata sotul meu mult iubit, Bogdan Macovei, a parasit aceasta lume pentru una mai buna si mai blanda! Va trebui sa invat sa traiesc fara prezenta lui fizica! Dar el va ramane mereu langa mine! Drum bun in eternitate, iubirea mea!", este si mesajul sotiei lui Bogdan Macovei, Sabina.Bogdan Macovei a fost una din personalitatile discrete, dar foarte respectate din handbalul romanesc. A activat la nivel de club, echipe nationale, Romania si Macedonia, la nivel FR Handbal si al forului european.Intre realizarile sale se numara locul 4 obtinut cu nationala Romaniei la Campionatul Mondial din 1999, unde Carmen Amariei a devenit golgheter, iar in cariera a contribuit decisiv si la calificarea reprezentativei la Jocurile Olimpice din 2000. Tot la nivel de echipe nationale a pregatit Macedonia, unde a ramas foarte apreciat, cu atat mai mult cu cat a condus Kometal Skopje cu succes in Liga Campionilor.In Romania a cucerit titlul cu Oltchim Ramnicu Valcea, in 1999 si 2000.Nenumarate mesaje de condoleante au fost transmise, luni seara, pe retelele sociale de foste mari jucatoare ale nationalei Romaniei, precum si de oficiali ai forului national si european.Citeste si: Scandal national. O fosta mare sportiva s-a vaccinat anti-Covid in prima faza. Reactiile au fost dure