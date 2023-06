Ce nu s-a spus despre Campionatul Mondial de Handbal

Suedia reuneste cele mai bune 24 de echipe de handbal din lume, cu un total de 384 de jucatori, in cadrul Campionatului Mondial de Handbal Masculin. In acest articol nu vom dezbate niciun meci de handbal, ci vom prezenta cateva dintre lucrurile care se vad, dar nu s-au spus.

Extremele nu se ating

Extremele Campionatului Mondial de Handbal: intre cel mai inalt si cel mai scund jucator este o diferenta de 42 de centimetri, iar intre cel mai greu si cel mai usor sunt 58 de kilograme.

Cel mai inalt jucator, din acest campionat, este croatul Marko Kopljar (foto), care are 210 centimetri. Insa, chiar si cu aceste marimi gigante, el a jucat doar cateva minute. Al doilea jucator, la inaltime, este romanul nostru, Alexandru Stamate, cu 208 centimetri. Portarul german Bitter (204), chilianul Barcelona Oneto (204) si austriacul Bozovic (203) sunt si ei printre cei mai inalti jucatori de la CM de Handbal.

Cel mai scund jucator este SadiqAlidinBahrain, care masoara doar 168 de centimetri. El este singurul jucator care are mai putin de 1.70 m, fiind urmat de japonezul Murakami (172) si chilianul Martinez Chavez (175).

Kilogramele in plus, si in minus

Portarul Arpad Sterbik, cu cele 119 kilograme, este cel mai greu jucator al CM de Handbal, lucru, insa, care nu-l impiedica sa fie unul dintre cei mai agili si flexibili din campionat. Urmatorul, la greutate, este ungarul Gyula Gal (115), suedezul Jernemyr (113) si danezul Tofl Hanses (112).

La polul opus sunt australienii, si mai ales James Blondell, care cantareste doar 61 de kilograme, fiind cel mai usor dintre toti cei 384 de jucatori de la CM de Handbal 2011 din Suedia. Cu o diferente considerabila, urmatorul este Alsayyad din Bahrain (70), apoi slovacul Urban si coreanul Eom cu 71 de kilograme.

Vetarani, insa nu batrani

Cel mai in varsta jucator din acest campionat este portarul Saeed Jawher, care va implini 39 de ani, miercuri 26 ianuarie. Urmatorii trei "bunici" ai acestui campionat au o diferenta de doar 11 zile intre ei. Joseja Hombrados, la cei 38 de ani ai sai, este cel mai in varsta dintre ei, fiind nascut in 7 aprilie 1972. La doar trei zile distanta este portarul norvegian Steinar Ege, si dupa inca 8 zile, in 18 aprilie 1972 s-a nascut si danezul Lars Christiansen.

Juniorul mondialelor este norvegianul Eiving Tangen, care se impune la doar 17 ani. Este urmat de algerianul Daoud si tunisianul Jallouz, amandoi cu 19 ani.

Experienta, in numarul de jocuri la activ

La nivel individual, jucatorul international cu cele mai multe jocuri la activ este fundasul francez Didier Dinart, cu 336 partide jucate, urmat de danezul Lars Christiansen (314), irlandezul Olafur Stefansson (306) si tunisianul Ayed (253).