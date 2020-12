Concluziile presedintelui FRH dupa esecul nationalei la Europene: "Locul 12 nu ma satisface". Alexandru Dedu vorbeste de non-combat

2020 a fost un an atipic pentru sport la nivel mondial, iar handbalul de la noi nu a facut exceptie. Intr-un timp dominat de incertitudini zilnice, handbalul si-a desfasurat competitiile interne atat cat s-a putut, iar la nivel international nationala Romaniei a participat la Campionatul European din Danemarca, de unde "tricolorele" s-au intors cu o singura victorie si un loc 12 ocupat in final.Alexandru Dedu, presedintele FRH , a analizat la rece situatia din handbal si a raspuns atacurilor lansate din exterior. Iata ce a declarat despre cele mai importante subiecte:"Mi-ar fi placut sa fim in primele opt si, tinand cont de situatie, cred ca ar fi fost un lucru ok. Locul ocupat nu ma satisface. Ceea ce pe mine m-a deranjat ca om de handbal este faptul ca suntem foarte fluctuanti la nivelul jocului. Conteaza uneori si cum pierzi, iar eu sunt deranjat de acest non-combat"."Sunt ani buni in care toti cei care au lucrat in staff-urile nationalei si-au facut propuneri pentru orice fel de activitate si au primit ceea ce si-au dorit. Am avut planificat Trofeul Carpati, meciuri amicale cu Spania, Austria, Ungaria, Serbia...si s-a intamplat sa nu putem ajunge noi, ori ei, ori sa se intample ceva tert si nu s-a reusit sa se mai dispute jocurile. Noi eram pregatiti din toate punctele de vedere: bilete de avion luate, cazari"."In a doua saptamana a lunii ianuarie, dupa ce se decanteaza lucrurile, se aduna rapoartele, ne linistim emotional, vom face o sedinta tehnica si vom face planificarea pentru abordarea turneului de calificare la Jocurile Olimpice. Banca tehnica este doar o parte dintr-un puzzle"."Mi-am dorit sa ajung acolo in ziua primului meci si, in functie de ce realitati erau in Romania, voiam sa vin in tara, sa ma duc inapoi in Danemarca si tot asa. Daca as fi ajuns in Danemarca, as fi avut doua solutii. Prima: intram in carantina in zona rosie cu echipa si, odata ce as fi intrat acolo, nu mai puteam iesi...si ar fi trebuit sa stau permanent langa echipa, iar eu nu puteam sa-mi permit sa fac asta pentru doua saptamani, pentru ca am multe lucruri de facut si trebuie sa fiu in multe locuri. Iar cea de-a doua, sa fiu in zona VIP, in zona galbena, in care nu as fi avut nici o tangenta cu echipa. Ori exact acesta este rolul presedintelui la o competitie majora: sa-si faca treaba ca presedinte, dar trebuie sa aiba si contact cu staff-ul si cu jucatoarele, iar acest lucru nu s-ar fi putut in Danemarca"."Este ciudat ca un membru in Consiliul de Administratie al Federatiei sa ceara un punct de vedere Federatiei, caci el este Federatia. Daca are ceva de intrebat domnul Draganescu, la prima sedinta a Consiliului de Administratie sa expuna acest lucru. Sunt usor contrariat pentru ca nu este prima oara cand fosti selectioneri vorbesc urat despre actuali selectioneri si despre echipa nationala"."FRH are opt centre nationale de excelenta si olimpice. Sunt sute de copii care se pregatesc bine, mananca bine si fac si scoala. In urma cu sapte ani era un centru de excelenta pentru baieti si unul pentru fete. Exista de ani buni o competitie pentru tineri intre 8-10 ani, "Festivalul de mini handbal", si "Festivalul de baby handbal", pentru copii de 6-8 ani. Sunt evenimente unde vin mii de copii si se bucura de handbal. Noi facem lucruri pentru viitor, iar atunci cand faci, ai mai putin timp sa vorbesti, asa cum vorbesc atii".Citeste si: Ariana Grande a fost ceruta in casatorie. Cum arata inelul de logodna si cu ce se ocupa viitorul sot al artistei