Cristina Laslo a semnat pe doua sezoane cu Minaur Baia Mare: "Acest transfer ma motiveaza"

"Dupa ce a primit dreptul de a-si relua activitatea. Cristina Laslo a intrat in programul echipei CS Minaur Baia Mare. Cristina a semnat contractul cu clubul baimarean incepand cu data de 1 septembrie, unul valabil pentru urmatoarele doua sezoane", anunta clubului baimarean pe site-ul oficial.Sportiva afirma ca principalul motiv pentru care a ales Minaur Baia Mare sunt obiectivele propuse."In primul rand, obiectivele pe care le are in acest sezon si in sezonul viitor, transferurile facute de club. Ma intereseaza performanta, care mereu a existat la acest club. Minaur se bate mereu pentru rezultate.In al doilea rand, conducatorii acestui club m-au dorit inca de cand eram la Cluj. In acest an au insistat cel mai mult si am simtit ca ma doresc sa fiu aproape de ei, sa fiu la aceasta echipa. Presiune exista mereu, inclusiv la antrenament. Acest transfer nu poate decat sa ma motiveze. Presiunea o pot transforma in mai multa munca. Asteptarile sunt mari si din punct de vedere al performantelor. Chiar fanii mi-a trimis multe mesaje si mi-au spus ca asteapta mult de la mine", a declarat Laslo intr-un interviu pentru site-ul oficial.Ea spune ca fata de anul trecut, valoarea echipei Minaur Baia Mare este mai mare: "Echipa este extrem de motivata si la un nivel foarte bun de profesionalism. Imi place foarte mult staff-ul pe care-l avem, cel medical, cel tehnic. Vad multa dorinta de munca, de performanta. Asta imi place cel mai mult.Toata lumea este focusata pe munca. Cu siguranta, Minaur este o echipa mai puternica. Au venit jucatoare de top mondial, care joaca si pentru echipele lor nationale: Suedia, Serbia, Japonia, Brazilia, chiar si de la echipa Romaniei. Avem un lot numeros si destul de valoros, care spre sa se ridice la nivelul asteptarilor. Gandul meu este sa ne vedem in partea de sus a clasamentului. Pentru asta am venit, pentru asta o sa muncim, lucram zi de zi pentru acest lucru".Laslo a afirmat ca abia asteapta sa se intoarca si la echipa nationala, chiar daca exista o incertitudine cu privire la disputarea competitiilor majore."Este incertitudine mare la nivel de echipa nationala, nu stim absolut nimic in acest moment, vom vedea daca se vor mai disputa competitiile majore si in ce mod. Imi doresc sa ma intorc cat mai repede la echipa nationala", a mai spus Cristina Laslo.Cristina Laslo, care s-a nascut in 10 aprilie 1996, este campioana mondiala de tineret cu echipa Romaniei in 2014 (Muntenegru), cand a facut parte si din echipa turneului final (centru).Si-a inceput cariera la CSS Viitorul Cluj-Napoca, din 2011 pana in 2017 a jucat pentru CS Universitatea Cluj-Napoca, iar apoi a plecat in Muntenegru, la ZRK Buducnost Podgorica, acolo unde a jucat pana in vara anului 2019. Sezonul trecut a evoluat pentru Corona Brasov, iar din aceasta vara este jucatoarea echipei CS Minaur Baia Mare.Cristina Laslo are 48 de meciuri pentru echipa nationala de junioare, pentru care a marcat 207 goluri. La nationala de tineret are 31 de prezente (175 de goluri), in timp ce la echipa nationala de senioare are 35 de meciuri si 28 de goluri marcate.Federatia Romana de Handbal a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, ca jucatoarele de la Corona Brasov, implicate in cazul de dopaj de la mijlocul lunii noiembrie a anului trecut, printre care si Cristina Laslo, pot reveni in activitate dupa ordinul Agentiei Nationale Anti-Doping (ANAD) prin care se ingheata o parte a sanctiunilor primite de acestea.La jumatatea lunii noiembrie a anului trecut, jucatoarele echipei Corona Brasov au fost implicate intr-un caz de dopaj dupa ce au efectuat la clinica IOMED Clinique terapia cu laser de joasa frecventa, interzisa de regulamentele Agentiei Mondiale Antidoping.Ulterior, Comisia Centrala de Disciplina a Federatiei Romane de Handbal a suspendat provizoriu 18 jucatoare de la Corona Brasov, suspectate ca ar fi folosit terapia cu laser intravenos, interzisa de regulamentul antidoping. Bianca Bazaliu, Daciana Hosu si Cristina Laslo au fost suspendate incepand cu data de 25 noiembrie, Eliza Iulia Buceschi, Daria Bucur, Ana Maria Lopataru, Natasa Nolevska, din 26 noiembrie, Sorina Maria Tirca, Marilena Alexandrina Neagu, Mihaela Diana Popescu, Elena Andreea Patuleanu, Ivona Pavicevic, Viktoria Timosenkova, Andreea Elisa Chiricuta, Andreea Georgiana Ciuciulete, Elaine Gomes Barbosa, Alicia Maria Gogirla, din 29 noiembrie, iar Claudia Eugenia Lacatus si Oana Maria Caprar, din 3 decembrie.Clubul Corona Brasov a fost exclus din grupele Cupei EHF de Federatia Europeana de Handbal (EHF), dar si din Liga Nationala.Jucatoarele de la Corona Brasov au fost sanctionate de ANAD cu suspendari cuprinse intre 1 an si 3 luni si 1 an si 8 luni, presedintele clubului, Liviu Dragomir - 2 ani si 6 luni, directorul tehnic Mariana Tirca - 2 ani si medicul Marius Capra - 4 ani.