Cristina Neagu a vorbit despre banii pe care ii castiga la CSM Bucuresti: "Merit fiecare euro din acel salariu"

"M-a deranjat lucrul asta la inceput. A fost o chestiune destul de stresanta, nu e treaba mea de unde vin banii clubului. Eu am semnat pe un salariu, iar prin ceea ce fac pentru echipa merit fiecare euro din acel salariu", a declarat Cristina, retributia sa lunara la CSM fiind, conform unor surse, de aproximativ 17.000 de euro pe luna."Toate echipele de handbal sunt sponsorizate din bani publici. Nu stiu de ce se vorbeste doar de salariul meu. Si celelalte jucatoare sunt platite din bani publici", a completat Cristina Neagu. "Voi juca la CSM inca un an, apoi o sa vedem, in functie de cum ma simt, dar si de rezultate. As vrea sa vad ca avem o echipa in adevaratul sens al cuvantului, care se bate pentru toate trofeele", a mai spus handbalista.