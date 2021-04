Cristina Neagu a urcat pe primul loc in topul marcatoarelor din Liga Campionilor

Duelul de la distanta dintre Cristina Neagu si Ana Gros (Brest) continua. Neagu a urcat pe primul loc dupa reusita CSM Bucuresti de sambata cu TSKA Moscova, adunand 106 goluri fata de 104 ale handbalistei de la Brest. Brest va juca insa duminica, cu Metz, turul sferturilor, astfel ca Ana Gros are sansa de a reveni in topul marcatoarelor.Cristina Neagu a mai castigat titlul de golgeter al Ligii Campionilor in 2015 si 2018.Mansa retur cu TSKA Moscova va avea loc in 11 aprilie, la Moscova.Castigatoarea dublei manse se va califica la Turneul Final Four, programat la Budapesta in 29-30 mai.Detinatoarea Ligii Campionilor este formatia Gyor ETO.