Cristina Neagu, prea puternica pentru Valcea. Cum s-a incheiat derby-ul echipelor romanesti din optimile Ligii Campionilor

Principalele marcatoare ale partidei au fost Liscevici (7 goluri), Florica (5), pentru gazde, respectiv Neagu (13) si Lazovic (7), pentru CSM.Mansa retur va avea loc in 13 martie, la Bucuresti, iar castigatoarea din dubla mansa se va califica in sferturile de finala, in care va intalni Krim Ljubljana sau CSKA Moscova. In mansa tur, Krim s-a impus acasa cu 25-20.In faza grupelor, afectata de multiple amanari/anulari de meciuri din motive pandemice, SCM Ramnicu Valcea a incheiat pe locul 6 (grupa B), iar CSM Bucuresti pe locul 3 (A). Toate echipele din cele doua grupe s-au calificat in optimi, in urma unei decizii a EHF Sferturile de finala sunt programate intre 3-11 aprilie, urmate de Turneul Final Four de la Budapesta, in 29-30 mai.Detinatoarea Ligii Campionilor este formatia Gyor ETO.