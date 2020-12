Conflict in vestiarul nationalei de handbal. Cristina Neagu, despre jucatoarele tinere: "N-au realizat nimic, sa lase capul in pamant"

"Sunt foarte obosita, ma simt destul de rau fizic. In ultimele 3-4 meciuri am avut mari dureri la genunchi, am tot tras de mine. Sper sa ma refac. Personal sunt foarte dezamagita de acest rezultat. Este cel mai slab CE la care am participat, am obtinut doar o victorie. Acum concentrarea trebuie sa mearga la echipa de club. O echipa nu trebuie sa stea niciodata intr-o jucatoare. Greu de prezis cum suna viitorul. Avem o sansa de calificare la JO si cred ca acest turneu preolimpic este o sansa imensa pentru nationala pentru urmatorii ani", a spus Neagu, indreptandu-si atentia spre turneul preolimpic din luna martie din Muntenegru."Tot vorbim de o reconstructie, dar nu reusim sa construim. Cred ca e importanta si atitudinea si unele ar trebui sa fie mai constiente ca au ajuns la nationala. Acum 10-15 ani era greu sa ajungi la nationala, acum s-a dat credit unor jucatoare tinere, dar cred ca e vorba si de atitudine. Unele se comporta ca si cum ar fi obtinut ceva mare, dar nu au realizat nimic, trebuie sa lase capul in pamant, trebuie sa aratam altfel. Atata vreme cat sunt sanatoasa, voi veni la nationala, dar imi doresc si o echipa cu care sa luptam. La acest turneu, nu am simtit ca putem ajunge in fazele finale, mai ales ca sunt ultimii mei ani in handbal. Este enorm de greu sa ajungi la JO, iar noi avem aceasta sansa. Imi doresc ca echipa nationala sa performeze", a declarat Neagu.Rezultatele de marti, din grupele principale, au stabilit semifinalistele CE din Danemarca, adica Norvegia - Danemarca si Franta - Croatia. Pentru locurile 5-6 vor juca Rusia - Olanda, toate partidele fiind programate in 18 decembrie si finalele in 20 decembrie.Romania a incheiat pe locul 12 la general, cea mai slaba clasare a sa din istoria participarilor, cu o singura victorie in competitie, cu Polonia.Rezultatele complete ale Romaniei sunt: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia, 20-28 cu Norvegia, in grupa preliminara D, respectiv 20-25 cu Croatia, 24-26 cu Ungaria si 24-35 cu Olanda.Citeste si: Pierre Webo, mesaj catre Sebastian Coltescu: "Nu exista loc de scuze". Camerunezul compara rasismul cu pandemia