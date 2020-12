Cristina Neagu a explicat esecurile suferite de nationala de handbal la Euro. Care e urmatorul obiectiv al tricolorelor

"Obiectivul nostru este de obicei sa intram in primele sase locuri la fiecare turneu final. Stiam si noi ca ne va fi foarte greu, pentru ca s-au jucat putine meciuri in acest sezon, apoi chiar inainte de plecare am pierdut-o si pe Crina Pintea, in Danemarca am pierdut-o si pe Laura Moisa. Nu a fost usor sa ne redresam si cu toate acestea cred ca am fost destul de aproape, si cu Germania, si cu Norvegia. Cel mai slab meci a fost cel cu Croatia, nu pot sa-mi explic ce s-a intamplat. S-a adunat multa oboseala in noi. Cam acesta e obiectivul pentru noi la orice turneu final, pentru ca clasare cat mai buna ne aduce o postura buna pentru urmatoarele calificari. Iar eu de fiecare data imi doresc sa ne luptam pentru medalii, insa anul acesta am fost constienta de la inceput ca era foarte greu, aproape imposibil", a declarat Neagu.Privind experienta acumulata la CE din Danemarca in perspectiva calificarilor la JO, la turneul din martie 2021, Cristina Neagu a spus: "De la acest turneu final putem lua unele momente bune in aparare, poate experienta jocurilor pentru jucatoarele mai tinere. E greu sa spui ce se poate lua pozitiv. Asteptam sa se termine turneul si sa tragem linie dupa cele sase meciuri si sa vedem ce putem lua mai departe. Am muncit foarte mult pentru acest turneu si imi doresc enorm de mult sa ne calificam la Jocurile Olimpice".Despre urmatorul meci, cu Ungaria, Cristina Neagu a precizat: "Meciul cu Ungaria e foarte important pentru noi ca echipa, ne dorim sa mai obtinem puncte in aceasta grupa. Nu cred ca suntem o echipa care poate castiga un singur meci la acest turneu final. Strangem din dinti si randurile si incercam sa facem o partida buna cu Ungaria, sa castigam".In finalul conferintei, Cristina Neagu a mai spus ca va continua sa joace pentru nationala si va lupta si la turneul preolimpic, cu dorinta enorma de calificare la JO de la Tokyo.Romania se afla pe ultimul loc in grupa principala II si mai are de jucat doua partide la Europene, in 14 si 15 decembrie, cu Ungaria, respectiv Olanda.In primul meci din grupa II, Romania a pierdut cu Croatia, scor 20-25, iar anterior, in grupa preliminara D, a obtinut rezultatele: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia si 20-28 cu Norvegia.Citeste si: Diego Maradona Junior promite razbunare: "Cine mi-a ucis tatal va plati pentru asta"