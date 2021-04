Cristina Neagu ne duce la Mondiale. Avantaj urias pentru Romania in "barajul" cu Macedonia de Nord

Dupa un inceput echilibrat, Romania s-a desprins pe tabela, de la 5-4 la 12-4, dar la pauza a intrat cu doar patru goluri avans, 15-11. Macedonia de Nord s-a apropiat in partea secunda la trei goluri, dar Romania a revenit la controlul jocului si ecartul a crescut constant pe tabela, ajungand la 10 goluri, 29-19, pentru ca in cele din urma tricolorele sa castige cu 33-22. Pentru echipa Romaniei, antrenata de Adrian Vasile, au inscris Cristina Neagu 12 goluri , Nicoleta Dinca 5, Crina Pintea 5, Laura Moisa 4, Eliza Buceschi 3, Laura Pristavita 2, Andreea Cristina Popa 1, Lorena Ostase 1.Golurile formatiei oaspete au fost reusite de Simona Stojkovska 5, Monika Janeska 5, Sara Ristovska 8, Aleksandra Borizovska 3, Simona Stojanovska 1.Au arbitrat Vanja Antic si Jelena Jakovljevic, ambele din Serbia, iar delegat EHF a fost bulgarul Mihail Basev.Returul este programat la Skopje, pe 21 aprilie (18:45).Romania a participat la toate cele 24 de editii ale Campionatului Mondial de handbal feminin si a obtinut patru medalii, aur in 1962, argint in 1973 si 2005, bronz in 2015, iar de alte cinci ori s-a clasat pe locul 4. La precedenta editie a Mondialului, in 2019, Romania a incheiat pe locul 12 in Japonia.