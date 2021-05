Veste trista anuntata de Cristina Neagu, dupa ce CSM Bucuresti e ca si campioana

Din pacate, echipa bucuresteana nu va mai putea conta in finalul sezonului pe serviciile Cristinei Neagu, care a anuntat ca are nevoie de o pauza. "Victorie importanta si suntem cu un pas mai aproape de titlu! Pentru mine a fost ultimul meci in acest sezon, intrucat maine voi suferi o interventie chirurgicala la genunchi. Sper ca operatia sa nu fie prea complicata si sa ma intorc pe teren cat mai curand!", a anuntat Neagu dupa meci.In urma cu o luna, Cristina Neagu anuntase ca nu va mai juca la echipa nationala, cel putin pana la finalul anului.