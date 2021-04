Dramatism pana in ultima secunda. Ce a facut CSM Bucuresti in sferturile de finala din Liga Campionilor la handbal feminin

In tur, CSM s-a impus cu scorul de 32-27, dar in retur, duminica, TSKA a castigat, scor 24-19 (12-11). Cristina Neagu a marcat 9 goluri. in meciul retur.Cu 51-51 la general, dar mai multe goluri marcate in tur, TSKA a eliminat CSM Bucuresti si s-a calificat la Turneul Final Four. Celelalte trei echipei calificate sunt Gyor ETO, Brest si Vipers, care au eliminat in sferturi echipele Buducnost, Metz si Rostov-Don.CSM n-a mai jucat la Turneul Final Four din 2018, cand a incheiat cu medalie de bronz, dupa ce in 2016 cucerea trofeul, iar in 2017 obtinea tot medalia de bronz.Tragerea la sorti a semifinalelor Ligii Campionilor la handbal feminin va avea loc in 13 aprilie, la Budapesta. Tot acolo va avea loc si Turneul Final Four, in 29 si 30 mai.Detinatoarea trofeului este Gyor ETO.