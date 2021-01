Golurile Cristinei Neagu n-au fost de-ajuns. CSM Bucuresti a pierdut la Budapesta, in Liga Campionilor, dupa ce a condus la pauza

Intr-un meci in care Cristina Neagu a fost principala marcatoare, cu 9 reusite, CSM Bucuresti a condus la pauza cu 16-14, insa a cedat initiativa in repriza secunda.In urma acestui rezultat, sansele "tigroaicelor" de calificare directa in faza sferturilor de finala s-au complicat, in conditiile in care doar primele doua echipe din grupa intra automat in primele opt din Europa, locurile 3-6 urmand sa dispute un play-off.Deocamdata, CSM Bucuresti e pe locul 2, cu 11 puncte din 9 meciuri, dupa liderul Rostov (13 puncte din 7 meciuri) si in fata lui Ferencvaros (10 puncte din 8 meciuri) si Metz (8 puncte din 6 meciuri), acestea fiind principalele candidate la pozitiile fruntase.In urmatoarea etapa, CSM Bucuresti va juca acasa cu Vipers Kristiansand, in 16 ianuarie.Tot in Liga Campionilor, insa in grupa B, SCM Ramnicu Valcea va juca duminica, pe teren propriu, cu Gyor.Citeste si: Sotia romanca a lui "Chicharito" Hernandez a fost parasita. Fotbalistul mexican a lasat-o singura, cu 2 copii