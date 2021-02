"Tigroaicele" de la CSM Bucuresti au meci crucial pe teren propriu, in Liga Campionilor. Ce spune antrenorul Adi Vasile

"Ne-a lipsit Liga Campionilor in ultimele doua saptamani, Team Esbjerg are multa calitate, joaca foarte bine si disciplinat. Orice antrenor si-ar dori sa castige de la zece goluri din prima repriza. Clar nu e cel mai sanatos lucru sa ajungi sa castigi un meci in ultimele secunde, asa cum am facut noi in Danemarca, dar tot ce conteaza pana la urma este sa invingi, indiferent cum o faci. Esbjerg nu a avut un inceput bun de sezon in Liga, le respectam, le cunoastem valoarea. Fiecare punct castigat e important, e o grupa echilibrata, cu multa valoare si cu multe rasturnari de situatie", a declarat Vasile, conform unui comunicat remis AGERPRES.Tehnicianul a precizat ca are in continuare probleme de lot si ca nu stie cand va avea la dispozitie toate jucatoarele: "Am avut o singura data, la primul meci din Liga Campionilor, acasa cu Metz, intreg lotul valid. In astfel de situatii sunt oportunitati de a inventa ceva, de a responsabiliza anumite jucatoare, asa ca ma gandesc la astfel de lucruri, pe care le pot influenta. nu pot schimba trecutul, pot influenta prezentul si viitorul. Sunt fete care vor reveni in curand, Elizabeth Omoregie si Gabriela Perianu. Ele vin dupa o perioada de recuperare si vom vedea exact cand ne vom putea baza pe ele la intensitate maxima. Bianca Bazaliu a revenit si ea, nu stiu cand vom avea lotul complet".Jucatoarea Andrea Klikovac spera ca partida de la Bucuresti sa fie mai usoara decat cea din Danemarca."Este un meci foarte important, suntem dornice sa jucam si sa invingem. Avem la echipa o atmosfera foarte frumoasa, suntem bine pregatite din punct de vedere tactic, dar ne este un pic greu, pentru ca avem cateva jucatoare accidentate. Noi vom lupta din primul minut pana in ultimul si sper ca la final noi sa castigam, nu conteaza scorul, doar sa castigam! Sper ca vom avea un meci mai usor decat cel din Danemarca", a afirmat Klikovac.Dupa 10 meciuri, "tigroaicele" de la CSM Bucuresti ocupa locul 5 in clasamentul Grupei A, cu 11 puncte, in timp ce danezele sunt pe 6, cu 8 puncte dupa 11 meciuri. Primele doua clasate in grupa se califica direct in sferturi, in timp ce pozitiile 3-6 vor juca intr-un play-off.Citeste si: