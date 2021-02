CSM Bucuresti anunta transferul portarului norvegian Marie Skurtveit Davidsen

Marie Skurtveit Davidsen s-a nascut la 20 august 1993 la Bergen (Norvegia) si a inceput sa joace handbal la varsta de zece ani pentru Nordre Holsnoy, iar la 12 ani a decis sa se transfere la Salhus, unde a jucat trei sezoane.A mai evoluat ulterior pentru Bjornar si Viking inainte de a semna, in 2012, pentru clubul de prima liga Tertnes Handball Elite.Dupa sapte sezoane la Tertnes, Marie Skurtveit Davidsen s-a mutat in Germania, la Thuringer HC.Marie Skurtveit Davidsen este componenta a nationalei Norvegiei."Bine ai venit, Marie! Mult succes in tricoul echipei noastre! Hai, CSM Bucuresti!", a transmis, marti, clubul din Capitala.