Cu cine ar fi jucat CSM Bucuresti in semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin

Semifinalele au fost stabilite marti, prin tragere la sorti si vor programa meciurile Gyor - Brest si Vipers - TSKA Moscova.Semifinalele vor avea loc in 29 mai, iar finalele pentru medalia de bronz si pentru trofeu in 30 mai.CSM a mai jucat de trei ori la Final Four, in 2016, cand a cucerit trofeul, 2017 si 2018, cand a incheiat cu medaliile de bronz.Detinatoarea trofeului este echipa maghiara Gyor ETO, care este si marea favorita la castigarea competitiei in acest an.