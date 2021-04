Transfer de senzatie. Handbalista-fotomodel va juca la CSM Bucuresti. Olandeza vrea sa pozeze in Playboy FOTO

Nascuta la Monster, oras situat in provincia Zuid-Holland, in 23 decembrie 1990, Yvette Broch are un palmares impresionant si este considerata una dintre cele mai bune jucatoare pe postul sau din lume, dar si una dintre cele mai atragatoare, din punct de vedere al aspectului fizic.Yvette Broch a debutat in handbalul olandez la HV Quintus, echipa din orasul Kwintsheul. Dupa doi ani a urmat transferul la VOC Amsterdam, pentru care a evoluat timp de un sezon. Tot un sezon a jucat pentru formatia spaniola Balonmano Alcobendas, dupa care a plecat la Metz Handball. In cei patru ani petrecuti la Metz, Yvette Broch a cucerit doua titluri de campioana (2013, 2014), dar si titlul de cel mai bun pivot al sezonului 2014-2015, cand gruparea franceza a incheiat competitia interna pe locul secund.In 2015 a semnat cu Gyori Audi ETO KC, in tricoul careia Yvette Broch a castigat trei titluri si doua Cupe ale Ungariei, precum si doua Ligi ale Campionilor. Yvette s-a aflat in lotul campioanei Ungariei la triumful echipei CSM Bucuresti din sezonul 2015-2016 al EHF Champions League.Dupa despartirea de Gyor, pivotul olandez a luat o pauza competitionala, apoi s-a intors la Metz, de unde a venit la CSM Bucuresti. Yvette Broch are de asemenea in CV un loc secund in sezonul 4 al cunoscutului concurs de frumusete Holland's Next Top Model. De altfel, olandeza a copchetat mult timp cu modelling-ul si nu exclude sa mai faca acest lucru in viitor, printre obiectivele sale fiind si o aparitie in Playboy."Nu exclud o sedinta foto in Playboy. As considera aceasta propunere drept un compliment", a declarat Yvette.