Cum a fost prins handbalistul francez Ragot, arestat pentru trafic de droguri: Achizitiile de pe internet si peretii calzi ai casei l-au dat de gol

Decizia a fost data de Tribunalul Brasov si a fost contestata. Ultimul cuvant il vor avea pe 9 iunie judecatorii Curtii de Apel Brasov.In varsta de 34 de ani, Ragot locuieste la Fagaras impreuna cu sotia sa, de origine romana. El a venit pentru prima data in Romania la Dinamo , fiind transferat din Austria. Ulterior a jucat pentru HC Minaur Baia Mare. In ultimul sezon, Ragot a jucat la prim divizionara CSM Fagaras, dar contractul sau nu i-a mai fost prelungit dupa ce s-a terminat, au scris site-urile sportive.Totul a inceput pe joi dimineata, cand procurorii DIICOT - Brasov au facut perchezitii la casa din Fagaras a handbalistului, unde au gasit circa 400 grame de cannabis si mai multe dispozitive de intretinere a plantelor.Potrivit actelor procurorilor DIICOT, ancheta in acest caz a inceput pe 4 februarie 2020, atunci cand politistii de la BCCO Brasov- Serviciul Antidrog s-au sesizat in legatura cu faptul ca o persoana neidentificata, utilizand numele Pierre Yves Ragot si o adresa din municipiul Fagaras (Brasov), a comandat de pe site-ul de internet indoorgardens.ro, un numar de trei colete, toate in greutate de 35 kilograme, cu o valoare totala de 2.500 de lei.Site-ul de internet mentionat comercializeaza seminte de planta Cannabis si produse specifice cultivarii plantei mentionate.Ulterior, aceeasi persoana a comandat un colet cu materiale necesare sustinerii plantatiilor indoor de cannabis, achitand pentru acesta suma de 1.257 de lei. Ambele comenzi au fost efectuate prin intermediul site-ului de internet indoorgardens.ro, site cunoscut pentru furnizarea de produse si ustensile necesare cultivarii cannabisului.Surse judiciare au mentionat pentru Ziare.com ca atat la nivelul DIICOT Serviciul Teritorial Brasov, cat si la nivel national, au fost obtinute informatii si au fost solutionate prin rechizitoriu dosare in cadrul carora s-au descoperit culturi indoor de cannabis si comenzile necesare culturilor au fost efectuate tot prin intermediul site-ului de internet indoorgardens.ro.A fost momentul in care procurorii au cerut judecatorilor sa emita mandate de interceptare si pentru efectuarea unui studiu tehnic prin utilizarea de aparatura de specialitate, cu scopul determinarii existentei/inexistentei unei culturi de cannabis indoor sau outdoor la imobilul din municipiul Fagaras.In concret, procurorii DIICOT au stabilit ca la imobilul in cauza nu exista nicio cultura outdoor, insa in ceea ce priveste posibilitatea existentei unei culturi indoor a fost analizata temperatura exterioara a peretilor imobilului stabilindu-se ca la una din anexele cladirii principale aceasta temperatura este mai ridicata decat in restul imobilului.Practic, aceasta imprejurare facea loc posibilitatii existentei unei culturi in interior si a unor surse puternice de caldura necesare dezvoltarii unei asemenea culturi.Din filajul facut asupra casei a iesit la iveala ca acolo locuieste Pierre Yves Ragot, cetatean francez, nascut in Nancy- Franta, impreuna cu membrii familiei sale. Totodata, a rezultat ca cei in cauza intentioneaza sa se mute si sa paraseasca imobilul in cursul week-end-ului urmator.A fost momentul in care anchetatorii au cerut unui judecator emiterea unui mandat de perchezitie.In incinta imobilului a fost identificat un cort de culoare neagra, convertoare de tensiune, prelungitoare pentru curent electric, priza cu temporizator, lampi de intensitate mare - 600 w, un ventilator si un tub flexibil din aluminiu, toate fiind componente dezasamblate ale unei instalatii de intretinere a unei culturi indoor de cannabis.Tot in incaperile imobilului, intr-o geanta sport, intr-un rucsac de culoare neagra si in 5 borcane de diverse dimensiuni, au fost gasite fragmente vegetale de culoare oliv cu aspect specific plantei de cannabis. De asemenea, a mai fost gasit un cantar electronic si un grinder, ambele cu urme de materie vegetala.Din primele date ale Laboratorului Central de Analiza si Profil al Drogurilor rezulta ca fragmentele vegetale sunt in greutate totala de 374,27 si sunt fragmente de cannabis ce contin delta 9 Tetrahidrocannabinol (THC) substanta biosintetizata de planta Cannabis.Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca Ragot a declarat verbal, in timpul perchezitiei, ca a dezvoltat o cultura indoor de cannabis, insa acesta era destinat consumului propriu.Procurorii DIICOT au cerut arestarea hanbalistului motivand ca privarea acestuia de libertate este necesara pentru inlaturarea unei stari de pericol pentru ordinea publica.," explica anchetatorii in actele trimise la Tribunalul Brasov.