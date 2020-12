Romania - Germania, debutul tricolorelor la Euro 2020. Absenta de ultima ora in tabara nationalei noastre

Dedu trebuia sa aiba doua rezultate negative la testele COVID-19 pentru a putea face parte din lotul Romaniei la meciul cu Germania, conform news.ro.''Au trecut doua zile fara antrenamente, insa fetele au facut miscare in camera de hotel, au urmat un program cu exercitii recomandat de catre staff. La antrenament s-au simtit foarte bine, le-am vazut entuziaste, concentrate si hotarate'', a declarat selectionerul Bogdan Burcea, citat de site-ul FRH Burcea a comentat si absentele Laurei Moisa si Crinei Pintea, testate pozitive la COVID-19: ''Orice jucator pentru echipa Romaniei e important, Laura si Crina sunt doua jucatoare care au jucat la ultimele turnee finale, au avut meciuri in Champions League in acest an, erau jucatoare care puteau sa ofere un plus acestei echipe. E cel mai usor sa te plangi de conditii sau de neajunsuri, important e sa ne concentram, sa avem o echipa unita, sa fim disciplinati si sa credem in sansa noastra.''''Numai echipa poate reprezenta un atu. Daca jucatoarele de la 9 metri reusesc sa imbrace jocul Cristinei Neagu, sunt convins ca vom avea succes. Ele trebuie sa aiba incredere in fortele proprii, sa aiba incredere in ceea ce am pregatit in putinul timp pe care l-am avut la dispozitie si sa lupte pana in ultima fractiune de secunda pentru victorie'', a concluzionat Burcea.Lotul pentru meciul cu Germania este format din Yuliya Dumanska, Ana-Maria Mazareanu - portari, Sonia Seraficeanu,Laura Popa, Ana-Maria Savu, Nicoleta Dinca, Alexandra Dindiligan, Ana Maria Iuganu, Eliza Buceschi, Cristina Laslo, Andreea Popa, Ana-Maria Ticu, Cristina Neagu , Anca Polocoser, Lorena Ostase, Alexandra Subtirica-Iovanescu.