Transfer de marca pentru Dinamo

Nascut in 15 noiembrie 1991 la Ludwigshafen, Dissinger si-a inceput cariera de senior in 2008 la TSG Friesenheim. Titlul mondial de juniori cucerit in 2011 cu echipa Germaniei, cand a fost declarat MVP-ul competitiei, i-a deschis drumul spre handbalul mare, jucand in urmatorii ani la Kadetten Schaffhausen (2011-2013), BM Atletico Madrid (2013), TuS N-Lubbecke (2014-2015), THW Kiel (2015-2018) si RK Vardar (2018-2021).La echipa nationala a Germaniei are 19 prezente, cu 42 de goluri marcate. El are in palmares medalia de aur la Europeanul din 2016 si bronzul la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro 2016.Christian Dissinger este primul international german care vine in campionatul Romaniei.Pentru sezonul viitor, Dinamo a mai anuntat transferul vedetei franceze Cedric Sorhaindo ( FC Barcelona ) si revenirea coordonatorului Kamel Alouini.