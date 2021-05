Gest minunat facut pentru Javier Humet, handbalistul dinamovist a carui sotie a decedat la doar 32 de ani

Dinamo s-a impus cu scorul de 27-20 (13-10).Trofeul Cupa Romaniei se alatura titlului national obtinut de dinamovisti in sezonul 2020-2021. Dinamo a cucerit Cupa Romaniei si in stagiunea precedenta, tot dupa o finala cu HCDS Constanta, iar acum isi trece in palmares al saselea trofeu.In finala mica a Cupei Romaniei, tot duminica, Steaua Bucuresti - CSM Bacau, scor 31-28 (17-13).In semifinalele competitiei, Dinamo Bucuresti a dispus de CSM Bacau, cu 27-23, iar HCDS Constanta a trecut de Steaua Bucuresti, cu 33-28.Semifinalele de sambata, la Sala Polivalenta din Bucuresti, au fost primele partide cu spectatori in sportul de sala romanesc dupa mai bine de un an pandemic.La finala a asistat si handbalistul dinamovist Javier Humet, iar trofeul a fost dedicat de coechipieri memoriei sotiei sale, Ana Aida, care a decedat in urma unui accident vascular cerebral, la numai 32 de ani.Mai mult, Amine Bannour, unul dintre cei mai buni dinamovisti, a facut un gest superb. A impartit trofeul de cel mai bun inter dreapta al Cupei Romaniei cu Javier Humet.