Ziua cea mai grea pentru handbalistii de la Dinamo. Intre doua meciuri, vor participa la inmormantarea sotiei colegului Javier Humet

Rezultatele complete ale partidelor din optimile Cupei Romaniei sunt: CSM Bacau - CSM Alexandria 42-24, CSU Tg. Jiu - Potaissa Turda 21-40, Magnum Botosani - HCDS Constanta 28-32, CSM Bucuresti - CSM Vaslui 34-29, SCM Timisoara - HC Buzau 34-29, Minaur Baia Mare - CSM Fagaras 24-23, Steaua Bucuresti - CSU Suceava 30-24 si Dinamo Bucuresti - CSM Focsani 29-24.In sferturi s-au calificat astfel echipele CSM Bacau, Potaissa Turda, HCDS Constanta, CSM Bucuresti, SCM Timisoara, Minaur Baia Mare, Steaua Bucuresti si Dinamo Bucuresti, cu meciuri programate joi, pentru un loc la Turneul Final Four al competitiei.Turneul Final Four este programat, tot la Bucuresti, sambata si duminica.In 2020, Cupa Romaniei a fost castigata de Dinamo Bucuresti, care in acest sezon a cucerit si titlul national.