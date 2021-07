Grupa de vis pentru Dinamo in Liga Campionilor. PSG si Barcelona vor juca la Bucuresti

Echipa bucuresteana va evolua in grupa B, din care face parte si detinatoarea trofeului, Barcelona Componenta celor doua grupe:Grupa A: MOL-Pick Szeged (Ungaria), THW Kiel (Germania), HC Vardar 1961 (Macedonia de Nord), Aalborg Handbold (Danemarca), HC Meshkov Brest (Belarus), Montpellier HB (Franta), HC PPD Zagreb (Croatia), Elverum Handball (Norvegia)Grupa B: Paris Saint-Germain Handball (Franta), Barcelona (Spania, detinatoarea trofeului), FC Porto (Portugalia), Lomza Vive Kielce (Polonia), SG Flensburg-Handewitt (Germania), Telekom Veszprem HC (Ungaria), Dinamo Bucuresti (Romania), HC Motor (Ucraina)Meciurile se vor juca in grupe in sistemul fiecare cu fiecare, iar dupa 14 etape, primele doua clasate se vor califica direct in sferturile de finala, iar echipele de pe locurile 3-6 vor juca faza eliminatorie play-off.