"Dulaii" de la Dinamo si-au vazut visul cu ochii. Campioana Romaniei, invitata in grupele Ligii Campionilor

Dinamo depusese o cerere pentru un wildcard, iar EHF a raspuns favorabil acesteia.Dinamo, care construieste o echipa puternica, sub comanda celebrului tehnician spaniol Xavier Pascual, a avut ca atuuri in obtinerea acestui wildcard ''facilitatile orasului, sustinerea televiziunilor, performantele din ultimii ani, managementul echipei si potentialul de marketing, dar si suporterii! Nu in ultimul rand a contat enorm faptul ca pe banca echipei se va afla cel mai valoros antrenor din Europa, Xavier Pascual!'', potrivit site-ului clubului.Sase foste castigatoare ale competitiei se vor alinia la startul editiei viitoare, Barca (9 titluri - campioana en tfitre), Kiel (4), Vardar (2), Montpellier (2), Flensburg si Kielce, faza grupelor urmand sa debuteze pe 15-16 septembrie.Comitetul Executiv al EHF a anuntat ca gruparea nord-macedoneana Vardar Skopje este anchetata, dupa ce a fost acceptata in sezonul precedent cu conditia indeplinirii unor obligatii, care nu au fost rezolvate. Pentru a-si asigura locul in Liga campionilor, Vardar trebuie sa depuna o garantie de un milion de euro, in doua transe, prima pana la 13 iulie, iar a doua pana pe 27 iulie. In caz contrar, clubul macedonean va fi inlocuit cu gruparea slovena RK Gorenje Velenje, iar Vardar nu va putea participa nici in EHF European League. ForIntre cele sase echipe care au primit wildcard-uri se numara HC Meskov Brest, Montpellier HB, Telekom Veszprem HC, Elverum Handball, CS Dinamo Bucuresti si HC Motor Zaporoje.Tragerea la sorti a grupelor va avea loc pe 2 iulie, la Viena (12:00).Echipele participante in grupele Champions League: HC Meskov Brest (Belarus), HC PPD Zagreb (Croatia), Aalborg Handbold (Danemarca), Barca (Spania), Montpellier HB (Franta), Paris Saint-Germain HB (Franta), SG Flensburg-Handewitt (Germania), THW Kiel (Germania), MOL-Pick Szeged (Ungaria), Telekom Veszprem HC (Ungaria), Vardar 1961 Skopje (Macedonia de Nord), Elverum Handball (Norvegia), Lomza Vive Kielce (Polonia), FC Porto (Portugalia), CS Dinamo Bucuresti (Romania), Motor Zaporoje (Ucraina).