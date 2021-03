Dinamo transfera de la FC Barcelona. O legenda a handbalului vine sa joace in Romania. Palmaresul jucatorului e impresionant

"Vedeta mondiala Cedric Sorhaindo a semnat cu Dinamo! Cel mai titrat handbalist strain care a evoluat vreodata in Romania va juca in alb-rosu. Managementul echipei masculine de handbal Dinamo anunta transferul jucatorului francez Cedric Sorhaindo pentru urmatoarele doua sezoane. In varsta de 36 de ani, internationalul francez a jucat in ultimii 11 ani la FC Barcelona. Cedric Sorhaindo este una dintre vedetele mondiale din ultimii 15 ani, palmaresul sau fiind fabulos, atat la nivelul echipei nationale, cat si la nivel de club", se arata intr-un comunicat al CS Dinamo.Cedric Sorhaindo este primul transfer anuntat in vederea viitorului sezon competitional, in care CS Dinamo spera sa revina in cea mai importanta competitie intercluburi, EHF Champions League.Sorhaindo a castigat cu nationala Frantei doua medalii olimpice, aur in 2012 si argint in 2016, patru titluri mondiale (2009, 2011, 2015 si 2017), doua titluri europene (2010 si 2014).Cu echipele de club, jucatorul francez este dublu castigator al Ligii Campionilor, cu Barcelona (2011 si 2015). De asemenea are in palmares 5 trofee ale Cupei Mondiale a cluburilor (2013, 2014, 2017, 2018, 2019), 10 campionate castigate in Spania, 8 cupe, 7 Cupe ale Regelui si 9 Supercupe.Ca distinctii personale, Sorhaindo a fost desemnat cel mai bun aparator din campionatul francez (2006 si 2009), cel mai bun pivot din campionatul francez 2009, Cavaler al Legiunii de onoare in 2013, cel mai bun pivot la Jocurile Olimpice din 2016.Cedric Sorhaindo s-a nascut pe 7 iunie 1984, in La Trinite (Martinica) si s-a format ca junior in orasul natal. Prima echipa profesionista a fost Angers Noyant (Franta / 2001), din 2004 pana in 2009 a jucat la Paris Handball, iar dupa un popas de numai sase luni la Toulouse s-a transferat la Barcelona, unde s-a consacrat. Citeste si: