Dunarea Braila, doua infrangeri si o victorie in amicalele cu Podravka Koprivnica

Podravka s-a impus de doua ori, cu 34-29 si 26-25, iar Dunarea Braila a castigat un meci, cu scorul de 30-27.Podravka va evolua in sezonul 2020-2021 si in Liga Campionilor, iar Dunarea Braila va intalni Tertnes Bergen in EHF European League.Alte doua echipe feminine din Romania disputa in aceste zile meciuri test in strainatate. Gloria Bistrita joaca in Cehia, cu Banis Most si de Thuringer Handball Club (Germania), iar Minaur Baia Mare in Slovacia, cu Iuventa Michalovce (doua partide) si polonezele de la SPR JKS Jaroslaw.