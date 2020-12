Eliza Buceschi: "Suntem suparate ca n-am castigat decat un meci". Romania intalneste luni Ungaria la Europeanul de handbal feminin

"Suntem suparate ca nu am reusit sa castigam decat un meci si nu am reusit sa jucam mai bine, asa cum ne-am dorit. Incercam insa sa strangem randurile si pana la ora meciului cu Ungaria sa aratam mai bine. Cred ca, in putinul timp care ne-a ramas, nu prea mai putem sa punem lucruri la punct, dar cred ca ar trebui sa lucram mai mult la atitudiunea pe care o avem. Consider ca nu mai avem nimic de pierdut. E clar ca nu putem ajunge in primele sase echipe din Europa, asa cum ne-am dorit si, poate, cu aceasta presiune luata de pe umerii nostri, vom fi mai degajate", a spus Buceschi, conform news.ro.Ea a mentionat ca meciul cu Ungaria va fi unul complicat: "Este clar ca este un meci intre doua echipe care nu au indeplinit ce si-au propus atunci cand au ajuns aici. Va fi un meci dificil si imi doresc sa aratam mai bine decat am facut-o pana acum, pentru ca, in acest turneu, daca e sa privim lucrurile real, cred ca am jucat o repriza cu Polonia si una cu Norvegia".Eliza Buceschi a precizat ca isi doreste mult calificarea la Jocurile Olimpice. "Am jucat cu Norvegia, un adversar pe care il vom intalni si in grupa de calificare la Olimpiada. Putem sa luam prima repriza, sa extragem lucrurile bune. Cred ca ar trebui sa fim realisti. Echipa nationala nu a mai jucat niciun meci de la ultimul campionat mondial si cred ca si acesta a fost un factor in jocul nostru si in ce s-a intamplat aici. Acum avem un reper, o idee despre locul unde suntem si ce avem de muncit. Stim ce avem de imbunatatit si cred ca ar trebui sa extragem lucrurile astea si sa fim pregatite in martie, cand vor fi meciurile pentru Olimpiada", a precizat romanca.Romania se afla pe ultimul loc in grupa principala II si mai are de jucat doua partide la Europene, in 14 si 15 decembrie, cu Ungaria (luni, ora 21.30), respectiv Olanda (marti, ora 17.00).In primul meci din grupa II, Romania a pierdut cu Croatia, scor 20-25, iar anterior, in grupa preliminara D, a obtinut rezultatele: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia si 20-28 cu Norvegia.