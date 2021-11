Cum explică Gheorghe Tadici faptul că a bruscat o handbalistă: "Jucătoarea trecea prin fața mea! "

Gheorghe Tadici recidivează. Antrenorul de la HC Zalău a fost suprins bruscându-și handbalistele.

Totul s-a petrecut pe 18 noiembrie, în meciul pe care echipa sa l-a câștigat cu HC Vâlcea, 21-20.

Tadici a fost filmat când o bruschează pe handbalista Alexandra Vrabie.

În imaginile TVR se vede cum antrenorul de la Zalău o ia de braț tare pe eleva sa și o trimite direct pe banca de rezerve.

"Ce se doreşte, de fapt? Vrem antrenori-roboţi care n-au voie să le zică nimic jucătoarelor?! La faza respectivă, eu am oprit-o pe Alexandra şi am întrebat-o: Dar noi ce am antrenat în ultimele zece zile? Unde arunci? Ea mi-a răspuns, după care i-am zis: Treci pe bancă.

Pe imagini s-a văzut că aş fi împins-o. Dar ea, de fapt, trecea prin faţa mea şi eu voiam să mă întorc la joc. Ah, că eram încruntat? Păi, era gălăgie în sală şi eram concentrat. N-aveam nimic cu Alexandra. Dar noi ce vrem, de fapt? Poate că nici nu mai am voie să clipesc… Dar eu cred că tot acest scandal are legătură cu altceva”, a declarat Gheorghe Tadici pentru adevărul.ro.